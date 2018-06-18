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18 Haziran 2018 13:01

Çitçilere ÇKS Uyarısı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvuru süresinin 29 Haziran tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.

Çitçilere ÇKS Uyarısı

18 Haziran 2018 13:01


Başkan Veli Kenar yaptığı açıklamada, çiftçi kayıt sistemine başvuruda bulunmayanların mevzuat hükümleri gereğince hiçbir tarımsal destekleme ödemesinden faydalanamayacakları belirtti.


Çiftçilerden ÇKS başvurularını 29 Haziran tarihine kadar yaptırmaları istenilen açıklamada, "Bilindiği üzere çiftçi kayıt sistemine başvuruda bulunmayanlar ilgili mevzuat hükümleri gereğince hiçbir tarımsal destekleme ödemesinden faydalanamazlar. Geçen yıla göre önemli oranda çiftçimizin halen başvuruda bulunmadığı anlaşıldığından, mağduriyet yaşamamaları için, 2018 yılı ÇKS başvurularını en geç 29 Haziran mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir" dedi.




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