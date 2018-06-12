Ebeler ve Hemşireler Ant İçti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulundan 2017-2018 eğitim öğretim yılını tamamlayarak mezun olan, 103 hemşire ve 45 ebe, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1923’te düzenlenen “Ant İçme Töreni”nde mesleki yeminlerini ederek yeni bir başlangıca adım attı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarının icra ettiği müzik dinletisi ile başlayan programa; Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri, akademik ve idari personel ile davetliler, öğrenciler ve aileleri Öğrencilerin iyi bir şekilde yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve onları hayata hazırladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, öğrencilerin göstermiş oldukları başarıların, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve hocalarını her zaman gururlandıracağını dile getirdi.

Öğrencilerin ailelerine teşekkür ederek, en büyük gururu ailelerin yaşaması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, meslektaşlarına da “Sizlere emanet edilen öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için, bir cevher gibi işleyerek iş hayatında ve sosyal yaşamlarında birçok başarıya imza atacak birey olarak yetiştirmeye çalıştınız. Öğrencilerimize mesleklerini en iyi şekilde yerine getirecek bilgi ve becerilerin yanı sıra onların sorumlu birer birey olmalarına da katkı sağladınız. Mezunlarımız bundan sonra yapacakları başarılı çalışmalarla siz değerli öğretim elemanlarını da onurlandıracaklardır. Çabalarınız için mezun olan öğrencilerimiz ve onların velileri adına hepinize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.