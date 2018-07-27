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27 Temmuz 2018 13:49

Ehliyet sınavına başkasının yerine giren 2 kişi yakalandı

Niğde’de ehliyet sınavına başkasının yerine girdiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Ehliyet sınavına başkasının yerine giren 2 kişi yakalandı

27 Temmuz 2018 13:49


Edinilen bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü ehliyeti sınavına (e-sınav) başkasının yerine giren M.D. ve K.B.’yi yakaladı. 15 Temmuz Şehitleri Eğitim Kampüsünde gerçekleştirilen sınava girerken yakalanan M.D. ve K.B. gözaltına alındı.


Şüphelilerin araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30 ayrı kişiye ait nüfus cüzdanı, sınav giriş belgeleri, başkalarına ait kimlik bilgilerini içeren ezber notları, 3 adet cep telefonu ve sınavlarda yerlerine joker olarak girilecek adaylara ait listeler ele geçirildi.




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