Eski Niğde Milletvekili İsmail Göksel toprağa verildi

Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, Niğde’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel’in cenazesi Niğde’ye getirildi. İsmail Göksel’in Hacıabdullah kasabasında düzenlenen cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Ahmet Altun, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kurum ve kuruluşların müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar kıldırdığı cenaze namazı sonrası İsmail Göksel Hacıabdullah Kasabası’nda toprağa verildi.