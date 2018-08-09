“Geziyorum, Şehrimi Tanıyorum” projesinin ilk gezisi yapıldı

Belediye önünden 5 otobüs dolusu 150 öğrenci; Niğde Kalesi, Alaaddin Camii, Cullaz Sokak, Kadıoğlu Konağı, Ulukışla, Gümüşler, Öküz Mehmet Paşa Külliyesi, Çiftehan, Çamardı, Emli Vadisi ve Demirkazık’a giderek hem eğlendi hem de gezerek şehir hakkında bilgi edindi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Birçok kültürel etkinlikle şehrimizde ikamet eden hemşerilerimizin manevi ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Uygulamaya koyduğumuz yeni projemiz kapsamında 10-16 yaş aralığındaki çocuklarımıza şehrimizi ve kültürümüzü tanıtarak öğrendiklerini geleceğe taşımalarına vesile oluyoruz. “Geziyorum Şehrimi Tanıyorum” projemiz kapsamında gezilmeye değer şehrimizi tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.