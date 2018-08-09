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09 Ağustos 2018 13:48

“Geziyorum, Şehrimi Tanıyorum” projesinin ilk gezisi yapıldı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın çocukların keyifli bir yaz tatili geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için düzenlediği “Geziyorum, Şehrimi Tanıyorum” projesinde ilk gezi yapıldı.

“Geziyorum, Şehrimi Tanıyorum” projesinin ilk gezisi yapıldı

09 Ağustos 2018 13:48


Belediye önünden 5 otobüs dolusu 150 öğrenci; Niğde Kalesi, Alaaddin Camii, Cullaz Sokak, Kadıoğlu Konağı, Ulukışla, Gümüşler, Öküz Mehmet Paşa Külliyesi, Çiftehan, Çamardı, Emli Vadisi ve Demirkazık’a giderek hem eğlendi hem de gezerek şehir hakkında bilgi edindi.


Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Birçok kültürel etkinlikle şehrimizde ikamet eden hemşerilerimizin manevi ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Uygulamaya koyduğumuz yeni projemiz kapsamında 10-16 yaş aralığındaki çocuklarımıza şehrimizi ve kültürümüzü tanıtarak öğrendiklerini geleceğe taşımalarına vesile oluyoruz. “Geziyorum Şehrimi Tanıyorum” projemiz kapsamında gezilmeye değer şehrimizi tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.




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