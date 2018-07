Hizmet-İş Niğde İl Başkanına Onur Belgesi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar imzalı onur belgesinde; “Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, güvenliği ve mutluluğu uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına, hiçbir şahsı menfaat gözetmeden, milli manevi değerleri yaşatmak ve yüceltmek için vakfımıza yaptığınız değerli katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarız” sözlerine yer verildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; Vatanımız uğruna can fedadır. Vatan için en kıymetlisi olan canını verenlere selam olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Rabbim gazilerimize şifa versin. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Sayın Lokman Aylar tarafından geçtiğimiz günlerde bir protokol imzalandı. Protokol ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları, köy korucularının kutsal görevleri yerine getirirken yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla Gazilik unvanı verilen kahramanlarımız, vazife malulleri ve şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine destek olmak amaçlanıyor. Bu kapsam içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Vatan millet bayrak devlet sevdalısı herkesten Allah razı olsun. Bizlerin bu toprak uğruna can verenler ve gazi olanlar sayesinde ayakta duruyoruz. Bunu unutmamalıyız. Bu vatan uğruna her zaman meydanlarda olduk. Açıklamalarda bulunduk. Özel günler adı altında reklam ve açıklamalar yapıp vatan söz konusu olunca ses çıkartmayanlardan olmadık. Önce vatan dedik. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyoruz” şeklinde konuştu.