Hizmet-İş Niğde’de yetkiyi aldı

Ş işletmede Toplu İş Sözleşmesi yapması için yetki tespit yazısı gönderildi.

Kısa süre önce Niğde’de teşkilatlanan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı, büyük bir başarıya imza attı. Sendika İl Başkanlığı yaptığı çalışmalar ve mücadeleler sonucunda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından Toplu İş Sözleşme yapma yetkisi için tespit belirleme yazısını almayı başardı.

İl genelinde 15’in üzerinde kurumda teşkilatlanan ve 1500’ün üzerinde üyesi bulunan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığına gönderilen, Niğde Belediyesi Personel A.Ş’de çalışan 521 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme yapmak için belirlenen tespit yazısı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından gerekli kurumlara gönderildi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından gönderilen tespit yazısında “Yukarıda unvan ve adresiyle çalışan işçi ve üye sayısı belirtilen, işletmede toplu iş sözleşmesi yapmak için HİZMET-İŞ sendikasının yetki tespiti isteminde bulunması üzerine Bakanlığımızca yapılan incelemede adı geçen sendikanın yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilmiştir. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunun 42. Maddesi gereğince bildirilir” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından gönderilen tespit yazısıyla, sendikal anlamda Niğde’de yapılan başarılı çalışmaların tescil edildiğini söyledi.

İl Başkanı Demircioğlu; “Taşeron sistemde çalışırken HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın ve yönetim kurulu üyelerinin büyük gayreti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kadroya geçen Niğde Belediyesinde çalışan işçi arkadaşlarımıza yetkili sendika olduğumuz haberini müjde olarak vermek istiyorum. Yapılacak toplu iş sözleşmesinde önce insan önce emek sloganı altında işçi onuruna yakışır bir şekilde yol izleyeceğiz. Niğde’de ve bölgemizde hızlı bir şekilde büyüyerek teşkilatlanmamıza devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığımıza bağlı diğer kurumlarda da yetki almaktır. Bir yıl gibi kısa zaman diliminde Niğde’de ki bütün belediye ve kurumlarda teşkilatlanıp yetki alacağız” şeklinde konuştu.