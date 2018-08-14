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14 Ağustos 2018 08:18

Hizmet- İş Sendikası 40. Yılı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Hizmet- İş Sendikası 40. Yılı

14 Ağustos 2018 08:18

Demircioğlu Hizmet-İş Sendikası 40. Yılı kutlamaları kapsamında hediye taktim etti.


. Sendika faaliyetlerinin sivil toplum çalışmalarında özel bir yeri olduğunu belirten Demircioğlu, “Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Bey’in ve Genel Başkan Yardımcılarımızın selamıyla 40’ncı yıl hediyemizi Valimiz Yılmaz Şimşek Bey’e sunduk. Sendikamızın Niğde ilindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdik. Sorumluluğunu bilen bir sendika anlayışı içerisinde inşallah daha güzel şeylere imza atma gayretindeyiz. Diğer yandan üyelerimizle bir araya gelerek, sendikamız genel merkezinin kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle hazırlattığı hediyelerimizi dağıtmaya devam ediyoruz" dedi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Demircioğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.




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