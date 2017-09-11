Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 13:54

"İstifa ettik" dediler, İl Başkanı ihraç edildiklerini açıkladı

Niğde’de aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu bir grup MHP’den istifa ettiklerini açıkladı.


11 Eylül 2017 13:54

MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ise, bu kişilerin istifa etmediklerini, partiden ihraç edildiklerini söyledi.


Eski MHP Milletvekilleri Mümin İnan, Vedat Bayram ve MHP üyeliğinden istifa eden grup, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan grup sözcüsü Hakan Tereci, partiden 300 kişinin istifa ettiğini iddia etti. Tereci, yeni kurulacak siyasi oluşumda yer alacaklarını açıkladı.



İl Başkanı Güngör: "Sansasyon için açıklama yapıyorlar"


MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ise, açıklama yapanların disiplin kurulu kararı ile ihraç edildiğini, istifalarına dair herhangi bir dilekçe bulunmadığını belirtti. Ali Güngör, “35-40 kişi ile toplanıp açıklama yaptılar. İstifa edenlerin isimlerini versinler bana. Mümin İnan, Hakan Tereci ve Murat Akova disiplin kurulu kararı ile ihraç edildi. Herhangi bir dilekçe yok sadece sansasyon için açıklama yapıyorlar. Bu 300 kişi kim?” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç