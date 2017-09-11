MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ise, bu kişilerin istifa etmediklerini, partiden ihraç edildiklerini söyledi.

Eski MHP Milletvekilleri Mümin İnan, Vedat Bayram ve MHP üyeliğinden istifa eden grup, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan grup sözcüsü Hakan Tereci, partiden 300 kişinin istifa ettiğini iddia etti. Tereci, yeni kurulacak siyasi oluşumda yer alacaklarını açıkladı.

İl Başkanı Güngör: "Sansasyon için açıklama yapıyorlar"

MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ise, açıklama yapanların disiplin kurulu kararı ile ihraç edildiğini, istifalarına dair herhangi bir dilekçe bulunmadığını belirtti. Ali Güngör, “35-40 kişi ile toplanıp açıklama yaptılar. İstifa edenlerin isimlerini versinler bana. Mümin İnan, Hakan Tereci ve Murat Akova disiplin kurulu kararı ile ihraç edildi. Herhangi bir dilekçe yok sadece sansasyon için açıklama yapıyorlar. Bu 300 kişi kim?” ifadelerini kullandı.