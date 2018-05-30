Kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Cemil Kılınç, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Işık Doğudan Yükselir Projesi Koordinatörü Muharrem Çiftçibaşı törende yaptığı konuşmada, “Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Niğde valiliğinin organize ettiği İlim Yayma Cemiyeti tarafından yürütülen Işık Doğadan yükselir projesi çerçevesinde kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenliyoruz. Projemizin içeriği Müslüman bilginlerin bilime katkılarını lise öğrencilerine sunmaktır. Toplam 15 lisemizde seminerler yaptık. Bin 500 öğrencimize Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın bilim tarihi sohbetleri kitabını hediye ettik. Okunan kitaplar 22 Nisan 2018 Pazar günü Atatürk Lisesi’nde 400 öğrencinin katılımıyla sınav yaptık. Dolayısıyla bin 500 öğrencimiz kitapla tanıştı. Fuat Sezgin hocayı tanıdılar. Bilim kaynağının aslında 7’nci yüzyıldan-16’ıncı yüzyıla kadar İslam dünyasında olduğunu daha sonra batı dünyasının egemenliğine geçen bilimin günümüze kadar geldiğini ama asıl kaynağının çıkış noktasının İslam dünyası olduğunu lise öğrencilerimize vurgulamak, bilime öncülerinin hayatları eserleri ve buluşlarını tanıtmak amacındaydık” dedi.

Konuşmaların ardından, Kitap okuma yarışmasında 1,2 ve 3’ncü olan öğrencilere üçer çeyrek altın başarı belgesi, 4,5 ve 6’ncı olanlara da ikişer çeyrek altın ve başarı belgeleri verildi.