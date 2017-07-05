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05 Temmuz 2017 23:34

Kolu kırılan dağcı, katırlarla bulunduğu bölgeden indirildi

Aladağlar’da tırmanış esnasında düşerek kolu kırılan dağcı kendi imkanlarıyla aşağı inemeyince yardımına kurtarma ekipleri yetişti.

Kolu kırılan dağcı, katırlarla bulunduğu bölgeden indirildi

05 Temmuz 2017 23:34


Aladağlar Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde tırmanış yapan 57 yaşındaki Turgay Özbursalı isimli dağcı tırmanış esnasında düşmesi sonucu kolu kırıldı. Arkadaşlarına telefonla ulaşan Özbursalı, kendi imkanlarıyla inemeyeceğini bildirmesi üzerine bulunduğu bölgeye UMKE, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağcı Özbursalı’ya ulaşan UMKE ekipleri kırık olan kolu sabitleyerek yerel rehbere ait katırlarla Demirkazık dağ evine getirildi. Yaralı dağcı buradan ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yaralı dağcı kolu sarılı halde katır üzerinde yerel dağcıyla selfie çekerek sosyal medyadan yakınlarına iyi olduğunu paylaştı.




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