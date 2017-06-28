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28 Haziran 2017 20:16

Korgeneral Aksakallı, El Bab’a gitmeden önce Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’e darbeci generali vurması için emir veren Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, El Bab’a geçmeden önce Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Korgeneral Aksakallı, El Bab’a gitmeden önce Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

28 Haziran 2017 20:16


Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, El Bab’a geçmeden önce Çukurkuyu Şehitliğine defnedilen Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. Korgeneral Aksakallı’yı Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile kardeşi Soner Halisdemir karşıladı. Korgeneral Aksakallı, baba Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeş Soner Halisdemir ile Şehit Ömer Halisdemir’in kabri başında dua okuduktan sonra kasabadan ayrıldı.


Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’i kabrini ziyaret için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden vatandaşlar gelmeye devam ediyor.




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