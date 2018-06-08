Modern Şehre Modern Aydınlatma

Niğde Belediyesi tarafından kent merkezindeki caddelere modern aydınlatma sistemi kuruldu. Dikkat çeken sistem, kenti güzel bir görünüme kavuşturdu.

İnsan ve sosyal odaklı belediyecilik anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde’de her geçen gün gözle görülür değişimler olduğunu söyledi. Başkan Rifat Özkan; “Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşerilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir şehir hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” dedi.