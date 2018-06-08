Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 18:38

Modern Şehre Modern Aydınlatma

Niğde Belediyesi şehri modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiriyor.

Modern Şehre Modern Aydınlatma

08 Haziran 2018 18:38


Niğde Belediyesi tarafından kent merkezindeki caddelere modern aydınlatma sistemi kuruldu. Dikkat çeken sistem, kenti güzel bir görünüme kavuşturdu.


İnsan ve sosyal odaklı belediyecilik anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde’de her geçen gün gözle görülür değişimler olduğunu söyledi. Başkan Rifat Özkan; “Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşerilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir şehir hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç