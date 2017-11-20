Niğde 5 Şubat Stadyumu yenilecek

Gençlik ve Spor Müdürü Harun Turhan, 5 Şubat Stadyumu’nun parça parça tadilat yapılacağını söyledi.

Niğde 5 Şubat stadı ile ilgili Spor Bakanlığının 2018 yılı içerisinde bir çalışması olduğunu belirten Turhan: “Sayın eski Bakanımız Aykut Çağlar Kılıç Niğde’ye geldiğinde Niğdeliler olarak bir stat talebimiz oldu. Bu talebimiz de 5 Şubat stadının yerinde revizyonu olarak çıktı. 5 Şubat stadının revizyonu şu şekilde, ilk önce açık tribün yıkılarak oraya 4 bin kişilik bir kapalı tribün, tabi altında soyunma odaları, bireysel antrenman odaları mevcuttur. Bu 4 bin kişilik tribün yapılırken, zemin tamamen yenilenecek. Bütün bunlar mart ve nisa ayında başlayıp eylül ayına kadar sezona yetişecek. Burası bittikten sonra mevcut kapalı tribün yıkılıp aynı şekilde oraya da 4 bin kişilik bir protokol tribünü yapılacak. Burada da yine soyunma odaları ve bireysel soyunma odaları mevcut. Çevre düzeni de yenilenecek. 75. Yıl spor salonu da bu tribünler yapıldıktan sonra yıkılacak. Oraya da otopark yapılacaktır. Bu proje Kalkınma Bakanlığından çıktı. Umuyorum ki en geç Nisan ayında başlayacaktır” dedi.