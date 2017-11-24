Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:57

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın Öğretmenler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 24 Kasım Öğretmeler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın Öğretmenler Günü Mesajı

24 Kasım 2017 12:57


Belediye Başkanı Rifat Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi:


”Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakârlık gerektiren bir meslektir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmişlik düzeyi; bilgili, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesiyle mümkündür. Bir ülkenin eğitimdeki başarısı, o ülkenin eriştiği medeniyet seviyesinin göstergesidir. Yaşadığımız bilgi çağında eğitimin önemi her zamankinden daha da üst bir seviyededir ve ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yetiştirdiği, nitelikli nesiller, bu ülkeyi yarınlara daha emin adımlarla taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye’nin dört bir yanında, bu ülkenin ufkunun gelişimine destek sağlayan ve geleceğimize ışık tutan, geleceğimizin mimarları tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
9
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç