Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın Öğretmenler Günü Mesajı

Belediye Başkanı Rifat Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

”Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakârlık gerektiren bir meslektir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmişlik düzeyi; bilgili, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesiyle mümkündür. Bir ülkenin eğitimdeki başarısı, o ülkenin eriştiği medeniyet seviyesinin göstergesidir. Yaşadığımız bilgi çağında eğitimin önemi her zamankinden daha da üst bir seviyededir ve ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yetiştirdiği, nitelikli nesiller, bu ülkeyi yarınlara daha emin adımlarla taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye’nin dört bir yanında, bu ülkenin ufkunun gelişimine destek sağlayan ve geleceğimize ışık tutan, geleceğimizin mimarları tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."