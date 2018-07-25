Niğde Belediyesi Ekipleri İlhanlı’da Seferber Oldu

Belediye Başkanı Özkan hizmeti vatandaşa kesintisiz olarak sunmaya devam ediyor. Başkan Özkan’ın projesi olan Başkan Mahallenizde adlı proje başladığı günden bu yana mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisini görüyor. Vatandaşın taleplerinin alındığı hizmet çadırında taleplere anında çözüm üretiliyor. Asfalt ekibinden ilaçlama ekibine, tekerlekli sandalyeden park bahçelere kadar belediye hizmet müdürlüklerinin hepsi vatandaşın emrine sunuluyor.

Böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar hizmetin vatandaşın ayağına gitmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar.