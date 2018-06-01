Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 13:57

Niğde Belediyesi Mahalle İftarlarına vatandaştan yoğun ilgi

Niğde Belediyesi’nin mübarek Ramazan ayında mahallelerde düzenlediği iftar programları için vatandaşlar Belediye Başkanı Rifat Özkan’a teşekkür ediyor.

Niğde Belediyesi Mahalle İftarlarına vatandaştan yoğun ilgi

01 Haziran 2018 13:57


Ramazan ayında tüm Niğdelilerle bir arada olmak, Ramazan’ın maneviyatını hep birlikte yaşamak için düzenlenen mahalle iftarları yoğun ilgi görüyor. Çoluk çocuk genç yaşlı her kesimden insanlar belediyenin düzenlediği iftar sofralarına akın ediyor. Her mahalle iftarını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Rifat Özkan’a duydukları memnuniyeti dile getirerek ayrı ayrı teşekkür ediyor.


Birlik beraberlik, kenetlenme, yardımlaşma ve dayanışma duygularının Ramazan ayında daha çok yaşanması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sosyal belediyecilik alanlarını her geçen gün genişletip her yaşta insanımıza ulaşmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Mahalle iftarlarıyla amacımız vatandaşımızla birlikte mübarek Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde idrak etmek. İftar sofralarımıza katılarak davetimize icabet eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç