Niğde Belediyesi Mahalle İftarlarına vatandaştan yoğun ilgi

Ramazan ayında tüm Niğdelilerle bir arada olmak, Ramazan’ın maneviyatını hep birlikte yaşamak için düzenlenen mahalle iftarları yoğun ilgi görüyor. Çoluk çocuk genç yaşlı her kesimden insanlar belediyenin düzenlediği iftar sofralarına akın ediyor. Her mahalle iftarını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Rifat Özkan’a duydukları memnuniyeti dile getirerek ayrı ayrı teşekkür ediyor.

Birlik beraberlik, kenetlenme, yardımlaşma ve dayanışma duygularının Ramazan ayında daha çok yaşanması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sosyal belediyecilik alanlarını her geçen gün genişletip her yaşta insanımıza ulaşmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Mahalle iftarlarıyla amacımız vatandaşımızla birlikte mübarek Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde idrak etmek. İftar sofralarımıza katılarak davetimize icabet eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.