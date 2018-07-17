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17 Temmuz 2018 13:33

Niğde Belediyesinde İş sağlığı Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında belediye personeline düzenlenen toplantıya katıldı.

Niğde Belediyesinde İş sağlığı Güvenliği Toplantısı Yapıldı

17 Temmuz 2018 13:33


Belediye Başkanı Özkan Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya katılarak personelle bir araya geldi.


Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, belediyenin farklı iş kollarında çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitim sırasında personele toplantı hakkında bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Bizler gerek sahada gerekse belediye içerisinde herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek adına yıl içerisinde pek çok eğitim veriyoruz. Fiziki güvenlik önlemlerini alıyoruz” dedi.




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