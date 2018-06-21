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21 Haziran 2018 14:59

Niğde Belediyesinden Ücretsiz Otopark Hizmeti

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan otopark sorununu ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Niğde Belediyesinden Ücretsiz Otopark Hizmeti

21 Haziran 2018 14:59

Başkan Özkan vatandaşın hizmetine sunduğu hizmetlerle şehirdeki yaşamı kolaylaştırıyor. Bu kapsamda oluşturulan ücretsiz otopark vatandaşın büyük takdirini kazanıyor.


Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Belediyesi olarak otopark sorununa çözüm üretmek için açık otopark ve yer altı otoparklarının sayısını artırdıklarını söyledi.


Vatandaşa her açıdan daha yaşanabilir bir Niğde sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özkan; “Belediyemizin arkasında bulunan eski devlet hastanesinin yıkılmasıyla alanı açık otopark olarak düzenledik. Bu alanı da otopark olarak vatandaşımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk” dedi.


Niğde Belediyesi tarafından oluşturulan ücretsiz otopark alanı araç sürücülerini de çok memnun ediyor. Araçlarını belediye tarafından oluşturulan alana gönül rahatlığıyla park ettiklerini söyleyen vatandaşlar bu uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Rifat Özkan’ a teşekkür ediyor.




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