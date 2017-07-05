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05 Temmuz 2017 13:51

Niğde Belediyesini yaz spor okulları yarın açılıyor

Niğde Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün, çocukların yaz tatillerini sporla değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği yaz spor okullarının açılışı yarın Ömer Halisdemir Meydanı’nda saat 18.

Niğde Belediyesini yaz spor okulları yarın açılıyor

05 Temmuz 2017 13:51

30’da yapılacak.


Niğde Belediyesinin çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri adına düzenlediği yaz spor okulları yarın (6 Temmuz Perşembe) saat 18.30’da Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenecek törenle açılacak. Yaklaşık 2 ay sürecek olan yaz spor okullarında 6-16 yaş arası çocuklar hem eğlenerek spor yapacak hem de verimli bir tatil geçirmiş olacak.


Yaz spor okulları kapsamında futbol, basketbol, tekvando ve yüzme olmak üzere 4 branşta eğitim verilecek. Yüzme branşını seçen öğrencilere gözlük ve bone, diğer branşları tercih eden öğrencilere ise seçtikleri spor dalına uygun kıyafetler belediyeden ücretsiz olarak verilecek.


Çocukları ve gençleri Niğde Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okulları aracılığıyla spor yapmaya davet eden Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ‘’ Niğde Belediyesi olarak yaz tatillerinde geleneksel hale getirdiğimiz yaz spor okullarıyla çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Amacımız çocuklarımız ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek’’ dedi.




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