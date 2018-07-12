Niğde Belediyesinin 15 Temmuz Programlarına Yoğun İlgi

Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen programa AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç ve binlerce Niğdeli katıldı.

15 Temmuz programlarının ikinci gününde Dursun Ali Erzincanlı binlerce Niğdeli’yle bir araya geldi. Program saatinden önce meydanı dolduran vatandaşlar demokrasi nöbeti tutar gibi heyecan ve coşku içerisinde programı izledi.

Meydanı dolduran Niğdelilere teşekkür eden Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Hepinizden Allah razı olsun. Niğde Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün final gecesini çok muhteşem bir şekilde kutlayacağız. Biz Niğde Belediyesi olarak hazırlık olması açısından birbirinden değerli sanatçılarımızı, ozanlarımızı, şairlerimizi davet ediyoruz. Meydanlarda da siz kıymetli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Mahşeri bir kalabalık var. Allah hepinizden razı olsun. O güzel ezgileriyle gönül coğrafyamızı titreten Dursun Ali Erzincanlı Hocamıza da hoşgeldiniz diyorum” dedi.

Şiir dinletisinin sonunda 15 Temmuz’un sembol isimlerinden olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir için yazdığı 30 Kuş adlı eserini seslendiren Dursun Ali Erzincanlı Niğdelilere duygu dolu anlar yaşattı.