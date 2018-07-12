Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:51

Niğde Belediyesinin 15 Temmuz Programlarına Yoğun İlgi

Niğde Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği programlar vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

Niğde Belediyesinin 15 Temmuz Programlarına Yoğun İlgi

12 Temmuz 2018 16:51


Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen programa AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç ve binlerce Niğdeli katıldı.


15 Temmuz programlarının ikinci gününde Dursun Ali Erzincanlı binlerce Niğdeli’yle bir araya geldi. Program saatinden önce meydanı dolduran vatandaşlar demokrasi nöbeti tutar gibi heyecan ve coşku içerisinde programı izledi.


Meydanı dolduran Niğdelilere teşekkür eden Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Hepinizden Allah razı olsun. Niğde Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün final gecesini çok muhteşem bir şekilde kutlayacağız. Biz Niğde Belediyesi olarak hazırlık olması açısından birbirinden değerli sanatçılarımızı, ozanlarımızı, şairlerimizi davet ediyoruz. Meydanlarda da siz kıymetli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Mahşeri bir kalabalık var. Allah hepinizden razı olsun. O güzel ezgileriyle gönül coğrafyamızı titreten Dursun Ali Erzincanlı Hocamıza da hoşgeldiniz diyorum” dedi.


Şiir dinletisinin sonunda 15 Temmuz’un sembol isimlerinden olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir için yazdığı 30 Kuş adlı eserini seslendiren Dursun Ali Erzincanlı Niğdelilere duygu dolu anlar yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç