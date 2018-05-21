Niğde Belediyesinin düzenlediği ilk İftara yoğun katılım oldu

Aşevi önünde kurulan iftar sofrasında 5 binden fazla vatandaş aynı anda dua ederek iftar açtı.

Niğde Belediyesi tarafından mahalle sakinlerinin bir arada iftar açmaları amacıyla organize edilen ‘Mahalle iftarları’ programı yoğun ilgiyle başladı. İftar öncesinde görevliler, Aşevi önünde kurulan masalara yemek servisi yaparken, aynı anda Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan da masaları tek tek gezerek vatandaşla sohbet etti.

Belediyenin ilk iftarına Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç ve binlerce vatandaş katıldı.

İftar açılmadan önce bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “İstedik ki Niğde Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi caddemize sokağımıza Ramazan kültürü sinsin. O bakımdan her gelir grubundan insanlar bir masada toplansınlar iftarı birlikte yapalım diye davet ettik, sizde icabet ettiniz hepinizden Allah razı olsun. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı bayramlara eriştirsin inşallah. Özellikle tüm islam aleminin yarası olan ve yeniden zalim İsrail’in katliamlarından Filistin’li şehit olan kardeşlerimize Rabbim’den rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şu mübarek saatlerde inşallah Müslümanların birliğine beraberliğine vesile olsun. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde kenetlenmesine vesile olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz, afiyet olsun” dedi.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ise konuşmasında is; “Öncelikle belediye başkanımıza ve ekibine bu güzel bir sofra hazırladığı için, zengin fakir, memur amir işçi hepimizi bir arada buluşturup bu ramazan bereketini bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bundan sonraki iftar programları şu şekilde devam edecek.