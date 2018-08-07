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07 Ağustos 2018 14:16

Niğde Belediyesinin Hizmet Çadırı Aşağı Kayabaşı Mahallesinde

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için uygulamaya koyduğu hizmet çadırının bu haftaki adresi Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Kızıl Elma Parkı oldu.

Niğde Belediyesinin Hizmet Çadırı Aşağı Kayabaşı Mahallesinde

07 Ağustos 2018 14:16


İlk olarak Nar, İlhanlı Mahallerinde başlayan ve Selçuk Mahallesiyle devam eden hizmet çadırı uygulamasına vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Taleplerin anında alındığı hizmet çadırında birim müdürleri ekipleri yönlendirerek sorunların çözülmesini sağlıyor.


Aşağı Kayabaşı mahallesindeki hizmet çadırına hemşerilerini davet eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı çözmek amacıyla kurduğumuz hizmet çadırımızda yerinde hizmet yerinde çözüm için Özbelde Kızıl Elma Parkında mahalle sakinlerimizle bir araya geliyoruz” dedi.




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