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14 Ağustos 2018 08:19

Niğde Kalesi’ndeki duvar yazılar siliniyor

Niğde Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak başlattığı uygulama olan tarihi eserlerin üzerindeki yazıların silinmesi devam ediyor.

Niğde Kalesi’ndeki duvar yazılar siliniyor

14 Ağustos 2018 08:19


Türbelerin, tarihi eserlerin duvarlarına yazılan yazıların tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılması için başlanan çalışmalarda tempo sürüyor.


Kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğini her fırsatta vurgulayan ve bu konuda çaba sarf eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış


Niğde’mizde tarihi eserlerimiz üzerinde yazılan yazıları silme çalışmalarımız devam ediyor. İlimizdeki çoğu ecdat yadigarı eserimizde de çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşımızdan ve özelliklede gençlerimizden isteğimiz yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu eserlerimiz korumamız. Yazı yazarak tahrip ederek tarihimizi geleceğimize taşımamıza zarar vermesinler. Bu şehir hepimizin ve şehrimizi hep beraber koruyalım” dedi.




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