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16 Mayıs 2018 12:54

Niğde Kudüs’e sahip çıkıyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Filistin’e yapılan hain saldırıyı kınama için Şadırvan Park’ta düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Niğde Kudüs’e sahip çıkıyor

16 Mayıs 2018 12:54


Niğdeli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği basın açıklamasında Şadırvan Parkı tıklım tıklım doldu. Gencinden yaşlısına tüm Niğdeliler sloganlarla hain saldırıyı kınadı.


Mazlum Filistin halkının her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Emperyalizm ve eli kanlı terör örgütlerine karşı ülkemizin sürdürdüğü mücadeleyi destekliyor, Müslümanlığa uzanan elleri, insanlık dışı katliamı yapanları şiddetle, nefretle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin dualarımızla her zaman yanındayız” dedi.


Filistin’li şehitler için kılınan cenaze namazından sonra basın açıklaması sona erdi.




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