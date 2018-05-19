Niğde’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Niğde’de Derbent Meydanından Hükümet meydanına kadar yürüyüş düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program için 5 Şubat Kapalı spor salonuna geçildi.

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene katılan öğrenciler şiirler okuyarak gösteriler sergiledi.

Kutlamalara Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.