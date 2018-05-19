Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:48

Niğde’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Niğde’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlandı.

Niğde’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs 2018 12:48



19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Niğde’de Derbent Meydanından Hükümet meydanına kadar yürüyüş düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program için 5 Şubat Kapalı spor salonuna geçildi.



Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene katılan öğrenciler şiirler okuyarak gösteriler sergiledi.


Kutlamalara Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç