Niğde’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezinde devam eden programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Garnizon Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Ağır Ceza Reisi Osman Soydal, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesinin ardından Öğretmenlikte hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere eğitim hizmet belgesi verildi. Ayrıca Öğretmenlerin oluşturduğu müzik grubu sunduğu müziklerle katılımcıları eğlendirdi.

Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek bir konuşma yaptı. Şimşek konuşmasında, ‘Bildiği üzere bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği; ekonomik ve sosyal gelişmelerin öne çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Şüphesiz ki, Böylesine bir çağın şartlarına ayak uydurabilmek, öne çıkardığı değerlere sahip çağdaş bir toplum olabilmek için donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne ve bunu sağlayan kaliteli eğitime çok büyük ihtiyaç vardır. Bu bakımdan eğitim, ülkemizin en öncelikli meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin en önemli unsuru ise hiç şüphesiz ki öğretmenlerdir. Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımız onların ellerinde şekilleniyor. Aslında onlara sadece çocuklarımızı emanet etmiyoruz, çocuklarımızla beraber onlara geleceğimizi de emanet etmiş oluyoruz. O nedenle Öğretmenler ülkemizin çağdaş uygarlık yolundaki ilerleyişinin temel belirleyicisidir. Nitekim Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ’Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ "Toplumları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözleri ile bu konuda öğretmenlere olan inancını ve güvenini açıkça belirtmiştir. Kısacası milletimizin geleceğe dair umudunu yeşertecek, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücünün mimarı öğretmenlerimizdir. Unutulmamalıdır ki; ancak doğru yönlendirilmiş, iyi eğitilmiş insanlarla ülkemizi yüceltmek, yaşadığımız evreni değiştirmek ve çevremizi güzelleştirmek mümkündür. İnanıyorum ki, öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde milletimiz medeniyet yürüyüşündeki yoluna hiç durmadan devam edecek ve Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Kuşkusuz ki Sizler; Geçmişte olduğu gibi gelecekte de geleceğimizin mimarları, Anadolu topraklarının her köşesinde milletimizin aydınlık yüzleri olmaya devam edeceksiniz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si sizlerin yetiştirdiği nesillerin ellerinde şekillenecek. Yarınlarımızı sizler aydınlatacaksınız. Bu kutsal görevde hepinizin Allah Yardımcısı olsun, hepinizin başarıları daim olsun’’ dedi.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Halil İbrahim Yaşar: "En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır sözünün de bir gereği olarak öğretmenler milletlerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil; çiftçinin ihmalidir. Muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı hatanın telafisi çok zordur. Bu sebeple de milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü medeniyet bakımından dünyaya örnek olmasında öğretmenlerin katkısı çok büyüktür" dedi.

Programın sonunda Adaylık sürelerini tamamlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından emekli olanların hizmet şeref belgeleri Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından verildi.