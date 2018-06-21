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21 Haziran 2018 20:51

Niğde’de 5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Niğde’de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 82 kilo eroin ele geçirdi.

Niğde’de 5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

21 Haziran 2018 20:51


İçerisinde aile görünümlü 4 şahsın bulunduğu Irak plakalı araçtan şüphelenen Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, araç içerisinde arama yaptı.


Narkotik köpeği Aron’un da katıldığı operasyonda aracın bagaj kısmında dedektör köpek Aron’un tepki vermesi üzerine sanayiden tamirciler getirtilerek köpeğin tepki verdiği bölge kesildi.


Yapılan çalışma sonrasında aracın bagaj kısmına gizlenmiş 82 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.


Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilirken, operasyon sonrası 2 şahıs ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan’ gözaltına alındı.




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