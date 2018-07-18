Niğde’de FETÖ davalarının yüzde 95’i karara bağlandı

15 Temmuz darbe girişiminden bu güne kadar Niğde’de 4 bine yakın kişiye FETÖ/PDY soruşturması açıldığını belirten Soydal: “FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2017 yılında 297 dava açıldı. 2018 yılında ise 391 tane dava açıldı. Toplamda 680 adet terör örgütü üyeliğinden açılan davalar. Kişi bazlı ise 850 civarında insan yargılandı. 2017 yılında verilen karar sayısı 325, bu kararlardan 190 tanesini mahkumiyet 65 tanesine berat verildi. 2018 yılında ise 349 karar verildi. Bu kararlardan 172 tanesi mahrumiyet, 85 tanesi beraat.17 Temmuz 2018 yılı itibariyle mahkememizde bulunan dosya sayısı 55’dir. Söz konusu dosyalar Eylül ayı içerisinde büyük ihtimal karara bağlanır” dedi.

Davaların yüzde 95’inin karara bağlandığını ve Türkiye ortalamasına göre davaları karar bağlamada ilk sıralarda olduklarını ifade eden Soydal:”Başsavcımız sayın Oğuzhan Dönmez, Niğde’ye geldiğinde 4 bin soruşturma dosyası vardı. Başsavcımızın da gayretleriyle son 1 yılda bu sayı sonuçlanarak 300’e düştü” diye konuştu.