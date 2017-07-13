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13 Temmuz 2017 02:10

Niğde’de kafe önünde bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Niğde’de bir kafeönünde bıçaklı kavga çıktı, kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde’de kafe önünde bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

13 Temmuz 2017 02:10


Alınan bilgiye göre olay Niğde Merkez, Eski Vali Konağı caddesi, Saruhan mahallesinde bulunan bir kafenin önünde meyana geldi. İsmail Ş. (25) ile Muharrem A. (24) kafenin önünde oturdukları esnada A.E ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, İsmail Ş. (25) ve Muharrem A. ile aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga esnasında yanında bulundurduğu bıçağı çıkaran A.E. bıçağını Muharrem A. (24)’nın göğsüne, İsmail Ş.(25)’in ise böbrek bölgesine soktu. Kavgayı ayırmak isteyen kafedeki vatandaşlar bıçaklanan İsmail Ş. (25) ile Muharrem A. (24) ‘yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı İsmail Ş. (25) ile Muharrem A. (24)’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Göğsünden yaralanan ve durumu ağır olan Muharrem A. (24)’ameliyata alındı. Yaralı İsmail Ş. (25)’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen Olay yeri inceleme ekipleri bıçaklı kavga ile ilgili olay yerinde incelemede bulundu.


Polis ekipleri yaptıkları detaylı inceleme ve araştırma sonucunda kaçan A.E ve ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.


Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.




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