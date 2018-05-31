Niğde’de okullara atık pil kutuları konuldu

Öğrenciler evlerinde kullanılmayan pilleri okullarda bulunan kutulara atacak.

Niğde’de okullara 60 adet plastik ve 30 adet karton atık pil kutusu dağıttıklarını ifade eden Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdür Hamdi Görkem Gençtürk,’’okullarımızda toplanan atık piller belediyelere teslim edilerek, Belediyelere teslim edilen piller belediyeler aracılığı ile PTT kargo ile geri dönüşüm firmasına (TAP Taşınabilir Pil ve Üreticileri Derneği) gönderilecektir’’ dedi.

Teknolojinin gelişmesi ile evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanıldığını hatırlatan Gençtürk, ’’Kullanım süresi dolan atık piller diğer atıklarla karıştırılmaması ve ayrı olarak toplanıp çevreye zararının engellenmesi gereken tehlikeli atıklardır. Diğer atıklarla birlikte doğaya bırakıldığında atık pillerin biz insanlara kadar ulaşan telafisi imkansız zararları vardır.

Piller birçok metal iyonu içerirler. Civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt gibi insan vücudunda toksik etkileri bulunan ağır metaller, pillerin çevreye bilinçsizce atılmasıyla insan sağlığına ve doğaya karşı potansiyel tehlike oluşturur. Pillerin zararını önlemek için, İl Müdürlüğümüzce yapılan bilinçlendirme etkinliği kapsamında; Çevre Eğitim Merkezimizde (ÇEM) eğitim faaliyetlerimiz sırasında atık pillerin bilinçsizce bertaraf edilmesi neticesinde insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar geleceğimizin teminatı çocuklarımıza anlatılmakta olup, Okul Müdürlerimiz ve öğretmenlerimizden gelen atık pil toplama kutusu talepleri üzerine İl Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim YAŞAR ziyaret edilerek 60 adet plastik ve 30 adet karton atık pil kutusu okullarımıza dağıtılmak üzere teslim edilmiştir’’ diye konuştu.