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23 Kasım 2017 17:28

Niğde’de patates üretiminin geleceği görüşüldü

Niğde’de ’Patates Üretiminin Geleceği’ isimli toplantı düzenlendi.

Niğde’de patates üretiminin geleceği görüşüldü

23 Kasım 2017 17:28


Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Karantina Daire Başkanı Murat Şahin’in başkanlığında düzenlenen toplantıda, patates üretiminin sürdürebilirliğini sağlamak, güvenlik kuşaklarında dayanıklı çeşitlerin ekimi, temini, patateste münavebe sistemi ve toplulaştırma alanlarındaki karantina parsellerinin durumu ile ilgili konularda istişare toplantısı düzenlendi.


Toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü ve Niğde, Nevşehir, Kayseri İl Müdürlüklerinde görevli konu uzmanı personeller katıldı.




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