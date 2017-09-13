Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişide gelişen ve 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan sepsis, Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde eğitim düzenlendi.

Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitime hastanelerde görev yapan doktor, ameliyathane görevlisi, hemşire ve hastane çalışanları katıldı.

Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, sağlık çalışanlarına yönelik sepsis ile ilgili farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri içeren bir eğitim seferberliği başlatıldı.

Niğde Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Doktor Mustafa Kaçmaz, eğitimde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün sepsisi 26 Mayıs 2017 tarihinde önemli hastalıklar kategorisine aldığını söyledi.

13 Eylül Dünya Sepsis gününde farkındalık oluşturulması için eğitimlerin düzenlendiğini belirten Kaçmaz, şöyle konuştu: "Dünya Sağlık Örgütünün 26 Mayıs 2017 tarihinde sepsisi önemli hastalıklar kategorisine alması ve 194 ülkeye bu konuda talimatlar göndermesi üzerine bizler de Dünya Sepsis Günü’nde bir farkındalık eğitimi ilk tanı ve ileri tedavi eğitimi düzenledik. Sepsis dünya üzerinde yılda yaklaşık 30 milyon insanı etkilerken, 8 milyon insanın da ölümüne sebep oluyor."

Kaçmaz, sepsis enfeksiyonunun herkesin hastalık olarak bilmediğini ve insanların bilinçlendirilmesi için eğitimlerin verimli olacağını ifade ederek, "Sepsis giderek etki sayısını artırarak karşımıza çıkıyor. Bu eğitimler hem farkındalık hem ilk tanı ve ileri tanı konu başlıkları şeklinde olacak ve bundan sonra da eğitimler devam edecek.Türkiye’de ve dünyada bu eğitimler seri halde veriliyor." diye konuştu.

Eğitime sağlık çalışanlarının yanı sıra Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Üner Kayabaş, Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hidayet Çınar katıldı.