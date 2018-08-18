Niğde’de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 1 yaralı

Kazada 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre Nail Gül, kullandığı 51 BD 670 plakalı hafriyat kamyonunu arıza nedeniyle Niğde-Adana Otoyolunun Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarına park etti. Yahya Katip yönetimindeki 31 SJ 731 plakalı sebze yüklü kamyon park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonda bulunan 9 yaşındaki Mehmet Ali Düzen olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför Yahya Katip ise sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.