Niğde’de yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Hükümet Meydanı’nda Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar Atatürk Anıtına çelenk sundu. Hükümet Meydanında gerçekleşen çelenk sunumun ardından İlköğretim Haftası kutlamaları Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulunda devam etti.

İlköğretim Haftası ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili TBMM İdari Amiri Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, Niğde Milli Eğitimi Müdürü Halil İbrahim Yaşar, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

2017-2018 eğitim öğretim haftası açılış konuşmasını yapan Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu müdürü Adem Uygur; “Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızla ve onları yetiştiren değerli meslektaşlarımla olmanın heyecanı ve gururu içindeyiz” dedi.

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise: “Bugün 382 okulumuzda 4854 öğretmenimiz ve 72.271 öğrencimizle yeni bir eğitim-öğretim yılının açılış heyecanı hep birlikte yaşamaktayız. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Bakanlığımızın 1., 5. ve 9. Sınıflarda uygulanacak müfredat güncellemeleri ile eğitim-öğretime başlıyoruz. 51 programda toplam 176 dersin müfredatı güncellenmiş, eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu yenilikler son derece katılımcı bir şekilde tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlanmıştır. İlimizde görev yapan tüm öğretmenlerimiz formatör öğretmenlerimiz tarafından müfredat eğitimine tabi tutulmuş ve gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Güncellenen yeni müfredatı öğrencilerimize aksettirmek, gelecek nesillerimize kardeşlik, birlik, beraberlik ve maneviyat duygularını kazandırabilmek en başta gelen göreviniz olmalıdır. 15 Temmuz 2016 gecesinde akıl ve vicdanlarını boyunduruk altına aldıran hainlerin ihanetine karşı milletimizin vatanseverlik ve kahramanlığının en zirvesini yaşadık. Gözünü kırpmadan bedenlerini tanklara siper eden kahramanlarımız milletimizin asla esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüzden sizlerden çocuklarımıza her şeyden önce vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamanızı, milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde anlatmanızı isterken her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” diye konuştu.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayatınızın en önemli vakitlerini geçireceğiniz ve geleceğinizi tayin edecek okulunuza ve öğretmenlerinize kavuşmuş bulunmaktasınız. Sizlere en kaliteli ortamlarda layık olduğunuz eğitimi verebilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Hepiniz eminim ki iyi bir tatil geçirdiniz. Tatilin verdiği rahatlık, huzur ve zindelikle yeniden okullarınıza döndünüz. İleride yaşayacağınız güzel günler için şimdiden emek harcamanız gerekiyor. Vaktinizin çok değerli olduğunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Size ilim yolunda rehberlik eden öğretmenlerinizi ve bin bir fedakurlıkla ihtiyaçlarınızı gideren anne-babalarınızı mutlu etmek için çok çalışınız."

2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış programında konuşan Niğde AK Parti Milletvekili TBMM İdari Amiri Erdoğan Özegen, "Özellikle 15 yıldır eğitim alanında ciddi anlamda mesafe kaydettik. Ancak bu fiziki imkânların yanında 15 Temmuz hadisesi gösterdi ki maalesef gerek hoca kılığına bürünmüş öğretmenler, gerekse sureti haktan gözükerek onları ve yavrularımızı istismar eden hain yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olmuş örgütler Türkiye’nin bir 30 yıllık geleceğini daha bu milletten çaldıklarını görüyoruz. Bu milletin evlatlarının en zekilerini, en başarılılarını maalesef bugün bizden kopartmış durumdalar. Onun için bu eğitim yılının açılışında özellikle değerli hocalarımıza, eğitimcilerimize ve bizlere büyük görev düştüğünü ifade etmek isterim. Hepimiz göz bebeğimiz, geleceğimiz her şeyimiz yavrularımızı onlara emanet ediyoruz. Onların tutacağı ışık, onların yakacağı meşale bu ülkenin geleceğini ya aydınlatacaktır, ya da 15 Temmuz’da gerçekleri bir kez daha ortaya çıkan ve maskeleri düşen hainler gibi yeni hainlerin türemesine fırsat verip vermeme mesuliyeti değerli hocalarımızın omuzundadır. Öğretmenlerimizin sorumluluğu gerçekten çok büyük. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başında onlar özlükleriyle ilgili, maaşlarıyla ilgili çok istedikleri ve arzu ettikleri şartların oluşmadığını düşünüyor olabilirler. Ancak hepimiz bilelim ki bu vatanın varlığı ve birliği her şeyimizin önünde gelmektedir. Yine öncelikle bilmemiz gereken şey gençlerimiz ve yavrularımız bu ülkenin gerçekten geleceğin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

2017-2018 eğitim öğretim haftasında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, "2017-2018 eğitim öğretim yılı hepinize hayırlı olsun, ülkemize ve milletimize barış ve mutluluk getirsin diyorum. Devlet olarak öncelikli ve asli görevimiz eğitim hizmetini en iyi şekilde vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve gençlerimize sunmaktır. Çünkü çocuklarımızın bizim geleceğimizin teminatıdır. Bugün okullarda yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimize ne kadar iyi bir eğitim verebilirsek, ne kadar kaliteli bir eğitim verebilirsek geleceğimizin Türkiye’si de o derece aydınlık ve parlak olacaktır. Çünkü geleceğin Türkiye’sinde görev alacak insan gücü ve yöneticileri burada yetişmektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken de temel hedefimiz hayat boyu eğitimi benimseyen modern dünya da söz sahibi olabilen evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ahlaklı ve kendine güvenen nesiller yetiştirebilmek olmalıdır. İlimizdeki eğitim alt yapısı her geçen gün daha da iyileşiyor eğitime ayrılan kaynak her geçen yıl daha da artıyor. İlimizde 5 yıl önceki derslik sayısı 3 Bin civarındayken bu yıl 4 bin civarına yaklaşmıştır. Bugün itibariyle 7 okulumuz ve 110 dersliğimiz öğrencileriyle buluşmuştur ve eğitim öğretime açılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Ana sınıfa başlayan öğrencilere, 5. sınıf öğrencileri tarafından çiçekler verildi. İlköğretim Haftası ve yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiirler büyük beğeni topladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış programına katılan protokol üyeleri 5. Sınıf öğrencilerine ders kitaplarını dağıtırken 2017-2018 eğitim öğretim haftası programı sona erdi.