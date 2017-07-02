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02 Temmuz 2017 14:33

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Niğde’de virajı alamayan otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

02 Temmuz 2017 14:33


Alınan bilgiye göre kaza Bor-Altunhisar yolu 4. kilometresinde meydana geldi. C.N. yönetimindeki 44 EF 812 plakalı otomobil virajı alamayınca dört takla attı. Otomobilin kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri otomobilde bulunan sürücü C.N.’yi otomobilin içerisinden çıkararak ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden ambulans ile Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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