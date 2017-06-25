Terhis olan 2 asker kazada hayatını kaybetti

Otomobilde yeni terhis olan 2 asteğmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Adana karayolu Ereğli makası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Durmaz (24) yönetimindeki 26 P 5406 otomobil seyir halinde iken şoförünün uyuması sonucu yolun ortasında bulunan demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerlerin otomobil içerisine girmesi sonucu şoför Metin Durmaz ve yanında bulunan Abdulkadir Işık (27) olay yerine hayatını kaybetti.

Kazada ölen asker arkadaşları Bolu 2. Komando tugayında sıhhiyeci Asteğmen olarak terhis olduğu bildirildi.

Cenazeleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken Metin Durmaz’ın Batman’a, Abdulkadir Işık’ın cenazesi ise Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.