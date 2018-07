Türkiye’de tarımsal yükseköğretimin parlayan yıldızı Niğde’de

Ayrıca tüm bölümlere ilk üç sırada yerleşen öğrencilere YÖK tarafında da 700 TL karşılıksız burs verilerek öğrenciye aylık bin 300 TL eğitim desteği sağlanıyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, velilere çağrıda bulunarak, tarımın her dönemin mesleği olduğunu, insanoğlu var oldukça tarımla ilgili faaliyetlerin süreceğini ifade etti.

Öğrenciye bin 300 TL burs

Bütün öğrencilere 600 TL burs, bölüm ilk üç öğrencisine artı 700 Tl burs verildiğini ifade eden Dekan Çalışkan şunları söyledi:

"Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesin ilk defa 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştı 2 bölümde Genetik Mühendisliği ve Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü olmak üzere.Daha sonra 2015 yılında Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümüne de öğrenci alarak bu bölümde de eğitim vermeye başladık.Ve bu sene ilk defa öğrenci aldığımız 2 bölümde 50 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi neden önemli çünkü Türkiye’de tarım gerçekten çok önemli.Tarım da artık eskisinden çok daha fazla bilgili,bilinçli ,dil bilen,dünyayı bilen mühendislere ihtiyaç var. Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi de bu ihtiyacı gidermek üzere kurulmuştu. Biz Türkiye’de yüzde 100 İngilizce eğitim yapan tarımdaki tek fakülteyiz.Bu anlamda bir fark yaratıyoruz. Onun dışında Fakültemizin bütün öğrencilerine öğrenim süreleri boyunca Doğuş Grubu ve Ayhan Şahenk Vakfı aylık 600 TL burs veriyor. Çok önemli bir kazanım öğrenciler adına.Hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 5 yıl boyunca bu burs devam ediyor.Bunun dışında geçen yıl Yüksek Öğretim Kurulunun başlattığı bir burs uygulaması oldu.Fakültede ki her 3 bölüme de ilk 3 sırada yerleşen öğrenciye 700 TL’de YÖK bir burs veriyor.Bunun ikisini topladığımız zaman her öğrenciye olmasa da aylık bin 300 TL gibi, her öğrenciye de 600 TL Ayhan Şahenk Vakfı bursu imkanı sağlanmış oluyor. Bu özellikle kırsal kesimde yaşayan aileleri düşündüğümüzde başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için çok önemli bulunmaz bir fırsat. Bu anlamda bütün gençleri bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum."

Öğrencilerin yarısına Erasmus’la staj imkanı sağlanıyor

Fakülte olarak gençlere sağlanan imkanlardan da söz eden Dekan Çalışkan, "Uluslararası işbirliği bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz Türkiye’deki tarım öğrencilerinden çok daha yüksek oranda uluslararası değişim programlarından yararlanıyor. Bu sene mezun ettiğimiz 50 öğrencimizin yarısı bu değişim programlarıyla öğrenim süreleri içerisinde mutlaka yurt dışında staj veya eğitim amacıyla gittiler.Onun dışında özel sektörle fakültemizin çok yakın ilişkiler var. Öğrencilerimiz özel sektörde staj yapıyorlar.Bir çok özel sektör temsilcisini fakültemizde ağırlayıp onların bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmalarını sağlıyoruz. Bu da öğrencilerimizin kariyer gelişiminde çok önemli bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

Öğrencilere yurt imkanı sağlanıyor

Fakültede öğrencilere sağlanan yurt imkanının da aileler için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Dekan Çalışkan, öğrencilerin yurt sorunu olmadığını belirtti. Çalışkan, "Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için yapılan Ayhan Şahenk Yurdu ile 2 kişilik odalarda çok konforlu bir yurt imkanına sahip oluyor öğrencilerimiz. Bu anlamda da büyük bir avantaja sahipler.Büyük bir çoğunluğu yurt dışında eğitim almış hocalardan oluşan çok deneyimli bir eğitim kadromuz var. Laboratuvar çok donanımlı bu anlam da gerçekten oldukça iddialıyız.Uluslararası alanda en iyi alt yapıya sahip olduğumuzu iddia ediyoruz. Araştırma, uygulama alanları, seralar, bahçeler, hayvan çiftliği tüm bunlarla birlikte çok güçlü bir tarım yapılabilmesi için fakültemiz gerekli alt yapıya sahip’’ şeklinde konuştu.