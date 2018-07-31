Türkiye’nin ilk fasulye hasadı Niğde’de başladı

Türkiye’de ilk 3 sıra içerisinde yer alan Niğde fasulyesi hasadı başladı. Niğde Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim Uygun, fasulye üretiminde Niğde’nin söz sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde fasulye üretiminde Niğde’nin 3’üncü sırada yer aldığını belirten Uygun, “Fasulyenin ilk hasadı Karaatlı Kasabasında başladı. Yaklaşık olarak Niğde genelinde 93 bin dekar alanda üretim gerçekleşiyor. 34 bin ton bir rekolte beklemekteyiz. Geçen yıl 80 bin dekar alanda yaklaşık 25 bin-28 bin ton civarında bir üretimimiz vardı. Geçen yıl ortalama olarak rekolte yüksekti bu yıl yağışlardan dolayı rekolteden düşüklük bekliyoruz" dedi.

Türkiye’de 3’üncü sıradayız

Geçen sene fasulye 3 buçuk TL’den alıcı bulsa da sonradan 2,80 TL’ye geriledi. Ortalama 3 liradan bir alıcı buldu. Bu yılda çiftçimizin umudu 3,5 TL ila 4 TL arasında Pazar piyasasının oluşmasını umut ediyor. 2017 TÜİK verilerine göre Niğde üretimde 3’üncü sırada yer aldı. Bu yılda tahminlere göre 2 veya yine 3’üncü sırada yer alacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

4 TL beklentimiz var

Çiftçi Sefa Sönmez ise, “100 dekarlık alana kuru fasulye ekimi yaptım. Erken ekim yaptığım için hasatta ona göre erken oldu. Yaklaşık dekara 350 kilo verim bekliyoruz. Maliyetlerimiz kilo hesabı olarak 2,5 TL ile 3,5 TL’yi buluyor. Geçensene dekardan 450 kilo civarında verim aldık. Bu sene biraz düştü. Fiyatlarda çiftçiler olarak 4 lira gibi bir beklentimiz var. Piyasalar nasıl olur tam bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.