Uğur Işılak Niğdelilerle Buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin konuğu Uğur Işılak oldu. Binlerce Niğdeli saatler öncesinden meydanı hınca hınç doldurdu. Ömer Halisdemir Meydanı’nı dolduran Niğdeliler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir akşam yaşadı. Sahneye çıkan ünlü sanatçı Uğur Işılak, şarkılarını Niğdeliler için söyledi. Meydanı dolduran binler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı Rifat Özkan sanatçı Işılak’a hediye takdiminde bulundu. Başkan Özkan, burada yaptığı konuşmada, kente gelerek konser düzenleyen sanatçı Uğur Işılak’a teşekkür etti.

Etkinliğin konuğu Uğur Işılak’a hediyesini ve Türk Bayrağını sunarken bir konuşma yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Türk bayrağının ehemmiyetini, önemini ezgilerinizde çok güzel anlatıyorsunuz. Rengini şehitlerimizin kanından alan, ilahi bağımsızlığımız olan, yıldızı bütün şehitlerimizi anlatan ve gönderde kıyamete kadar dalgalanması için hep beraber canımızı vereceğimiz Türk bayrağımızı sizlere hediye ediyorum” dedi.

Başkan Özkan; “Gönül coğrafyamıza, gönül telimize vuruyorsunuz. Elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Tekrar, hoş geldiniz” diye konuştu.

Vali Yılmaz Şimşek; “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına bugünü ve bu haftayı Demokrasi ve Milli Birlik günü şeklinde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Sanatçımız Uğur Işılak beyefendi bu etkinliklerimize renk kattı. İlimizi şereflendirdi. Sizler adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.