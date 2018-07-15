Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:35

Uğur Işılak Niğdelilerle Buluştu

Niğde Belediyesi düzenlediği 15 Temmuz etkinlikleriyle Niğdelilere coşku dolu anlar yaşatıyor.

Uğur Işılak Niğdelilerle Buluştu

15 Temmuz 2018 14:35


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin konuğu Uğur Işılak oldu. Binlerce Niğdeli saatler öncesinden meydanı hınca hınç doldurdu. Ömer Halisdemir Meydanı’nı dolduran Niğdeliler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir akşam yaşadı. Sahneye çıkan ünlü sanatçı Uğur Işılak, şarkılarını Niğdeliler için söyledi. Meydanı dolduran binler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.


Belediye Başkanı Rifat Özkan sanatçı Işılak’a hediye takdiminde bulundu. Başkan Özkan, burada yaptığı konuşmada, kente gelerek konser düzenleyen sanatçı Uğur Işılak’a teşekkür etti.


Etkinliğin konuğu Uğur Işılak’a hediyesini ve Türk Bayrağını sunarken bir konuşma yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Türk bayrağının ehemmiyetini, önemini ezgilerinizde çok güzel anlatıyorsunuz. Rengini şehitlerimizin kanından alan, ilahi bağımsızlığımız olan, yıldızı bütün şehitlerimizi anlatan ve gönderde kıyamete kadar dalgalanması için hep beraber canımızı vereceğimiz Türk bayrağımızı sizlere hediye ediyorum” dedi.


Başkan Özkan; “Gönül coğrafyamıza, gönül telimize vuruyorsunuz. Elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Tekrar, hoş geldiniz” diye konuştu.


Vali Yılmaz Şimşek; “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına bugünü ve bu haftayı Demokrasi ve Milli Birlik günü şeklinde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Sanatçımız Uğur Işılak beyefendi bu etkinliklerimize renk kattı. İlimizi şereflendirdi. Sizler adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç