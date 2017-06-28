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28 Haziran 2017 12:14

Ultraslan Niğde taraftar grubundan huzur evine bayram ziyareti

Ultraslan Niğde taraftar grubu Bor Ahmet Kuddusi Huzur Evi ve Rehabilitasyon merkezinde kalan yaşlılara Bayram ziyaretine bulundu.

Ultraslan Niğde taraftar grubundan huzur evine bayram ziyareti

28 Haziran 2017 12:14


Ultraslan Niğde taraftar grubu üyeleri ile Ultraslan Niğde taraftar grubu Temsilcisi Ümit Çolak Bor Ahmet Kuddusi Huzur Evi ve Rehabilitasyon merkezine giderek yaşlıların bayramını kutladı. Ziyaretlerinin amaçlarının yaşlıların unutmaması gerektiğini ve bir nebzede olsa yüzlerinde tebessüm yaratmak istediklerini söyleyen Ultraslan Niğde taraftar grubu il temsilcisi Ümit Çolak, ‘‘Bayram günüde yaşlılarımızın yüzlerine bir parça gülümseme gerçekleştirdik. Amcalarımızın, teyzelerimizin hikayelerine ortak olup elimizden geldiğince yüzlerindeki tebessüme sebep olmaya çalıştık. Allah yüzlerindeki neşeyi eksik etmesin. Tüm Ultraslan Niğde taraftar grubu ailesine teşekkür ederim.’’ dedi.




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