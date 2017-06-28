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28 Haziran 2017 13:25

Vali Peynircioğlu, ilçelere veda ziyaretinde bulunuyor

Valiler Kararnamesiyle merkeze atanan Vali Ertan Peynircioğlu veda ziyaretlerine başladı.

Vali Peynircioğlu, ilçelere veda ziyaretinde bulunuyor

28 Haziran 2017 13:25

Altunhisar ilçesine giden Peynircioğlu, İlçe Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Erdal Sarı, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşla vedalaştı.


Kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra konuşan Vali Peynircioğlu, gösterilen ilgiyi hiç bir zaman unutmayacağını, ömür boyu aklında kalacağını söyledi.


Halka hizmet için görev yaptıklarını ifade eden Peynircioğlu, şunları söyledi: ‘‘Bundan sonra görev yapacağım yerlere yolunuz düşerse, başımın üstünde yeriniz var. Bana böyle bir güzelliği yaşattığınız için hepiniz sağ olun, var olun, hakkınızı helal edin." dedi.




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