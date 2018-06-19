Yaz spor okulları Temmuz’un ilk haftası açılıyor

Niğde Belediyesi, gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yaz Spor Okulu düzenliyor.

6-15 yaş arasında öğrencilerin yararlanacağı Yaz Spor Okulları’nda basketbol, tekvando, yüzme, futbol ve tenis branşlarında iki ay boyunca kurs verilecek.

Toplumun her kesimine yönelik faaliyetleri hizmete sunmaya özen gösteren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Yaz Spor Okullarıyla çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız kurslarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum” dedi.