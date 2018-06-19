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19 Haziran 2018 13:38

Yaz spor okulları Temmuz’un ilk haftası açılıyor

Niğde Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları Temmuz’un ilk haftasında açılıyor.

Yaz spor okulları Temmuz’un ilk haftası açılıyor

19 Haziran 2018 13:38


Niğde Belediyesi, gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yaz Spor Okulu düzenliyor.


6-15 yaş arasında öğrencilerin yararlanacağı Yaz Spor Okulları’nda basketbol, tekvando, yüzme, futbol ve tenis branşlarında iki ay boyunca kurs verilecek.


Toplumun her kesimine yönelik faaliyetleri hizmete sunmaya özen gösteren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Yaz Spor Okullarıyla çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız kurslarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum” dedi.




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