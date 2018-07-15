15 Temmuz şehitleri anıldı

Eskipazar mevkiindeki Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programda, Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehitlik özel defterini imzaladı. Ardından kısa bir konuşma yapan Vali Yavuz, 15 Temmuz gecesinin hain bir kalkınma harekatı olduğunu hatırlattı. Vali Yavuz, "O gece 251 vatandaşımız şehit, binlerce kardeşimiz de gazi olmuştur. Bugün, 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen hain girişimi unutmayacağız. FETÖ mensuplarından hesapları sorulmaktadır. Aziz şehitlerimiz, mekanlarınız cennet, ruhlarınız şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından şehitler için Kur’an-i Kerim okunarak, dualar edildi. Programda, Vali Seddar Yavuz ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar da etti.

Programa ayrıca, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, askeri erkanlar, emniyet mensupları, ilgililer ve şehit yakınları katıldı.