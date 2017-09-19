60 yıl sonra yolları oldu

Ünye Belediyesi, 60 yıldır kepçe girmeyen Hızarbaşı Kumarlı Mahallesi’ne 250 metrelik beton yol çalışması başlattı. Toplam bin 200 metrelik yol çalışmalarından memnun olan vatandaşlar kurban keserek başkan Çamyar’a teşekkür etti.

Mahallenin sakinlerinden ve birinci azası olan Mehmet Tatlı, "Öncelikle burada hayalini bile gerçekleştiremediğimiz yolumuzun asfalt niteliğinde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada keçinin bile geçmediği yoldan 60 yıldır bizler geçmeye çalışıyorduk. 2014 yılından itibaren beklemede olan yolumuzun bakım çalışmalarının ardından sonunda yolumuza kavuşuyoruz” dedi.

Eski Kumarlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Tatlı, "Ben 1968’de buranın muhtarı olduğumda bu köye hiç bir araç girmiyordu. Yıllar önce bu yola kavuşacağımızı hayal dahi edemiyorduk. Bizlere bu yolu kavuşturan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kumarlı Mahallesi sakinlerinden Ali Şimşek ise, “Öncelikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burayı açmak için bizlere bir yol buldu. Kimi yol bulur, kimi yol açar, kimi yoldan kaçar ama en önemlisi ise yolu açmaktır” şeklinde konuştu.