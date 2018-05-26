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26 Mayıs 2018 15:40

Altınordu Belediyesi spora damga vurdu

Altınordu Belediyesi futbol ve basketbol takımları bu sezon yaşadıkları başarıları aldıkları kupalar ile taçlandırdı.

Altınordu Belediyesi spora damga vurdu

26 Mayıs 2018 15:40

Süper Lig’e çıkan engelli basketbol, BAL’a çıkan futbol ve Fransa’da düzenlenen turnuvada şampiyon olan U13 futbol takımı kupa töreni ve amatör takımlara malzeme yardımı etkinliği düzenlendi.


Altınordu Belediyesi spor alanında sürdürdüğü çalışmalarla adından söz ettiren bir belediye haline geldi. 2017-2018 sezonunda sayısız başarıya imza atan takımlar, aldıkları kupalarla göz doldurdu. Bu kapsamda Bedensel Engelliler Basketbol 1. Lig’inde mücadele eden basketbol takımı ligi 3’üncü tamamlayarak Süper Lig’e, Ordu 1. Amatör Küme’de şampiyon olan futbol takımı Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Bu gururun yanı sıra Altınordu Belediyespor’un alt yapı oyuncuları da ulusal ve uluslararası arenalarda zaferler elde etti. Fransa’nın Douhi şehrinde düzenlenen turnuvaya katılan U13 futbol takımı namağlup şampiyon olarak yurda zaferle döndü. Şampiyon takıma madalya ve kupaları Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları tarafından verildi.


U13 takımının ardından sahneye Ordu 1. Amatör Küme’de şampiyonluğu sırtlayan ve BAL Ligine çıkan Altınordu Belediyespor A takımı çağrıldı. Tek tek anons edilen futbolcular sahnede büyük sevinç yaşarken futbol takımına kupasını Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Belediye Başkan Yardımcıları, kulüp yöneticileri ve Ordu futbolunun duayen isimleri takdim etti.


2017-2018 sezonun en mükemmel başarısını gösteren engelsizler ordusu ligi 3’üncü biterek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’ine adını yazdırdı. Bu başarıda pay sahibi olan oyuncular sahneye kahramanlar gibi çıkarken törene katılanlardan da büyük alkış aldı. Tüm engelleri aşarak Süper Lig’e çıkan bedensel engelliler takımına kupasını her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş verdi. Süper Lig’e çıkıldığını belgeleyen kupa takım kaptanı Adem Kurucu ve arkadaşlarının elinde yükselirken taraflı tarafsız herkes büyük bir sevinç yaşadı.


Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, törende yaptığı konuşmada, “Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren takımlarımız içerisinde alt yapıya büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak hem oyuncularını hem de ufuklarını geliştirmelerine imkan sunuyoruz. Sporda ağır ağır ama kalıcı çalışmalara imza atıyoruz” dedi.




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