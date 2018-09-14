Altınordu Belediyesi tarafından 2018 yılında 43 bin 200 litre atık yağ toplandı

Altınordu Belediyesi temizlik alanında yaptığı önemli yeniliklerle ilçenin temizliğine büyük önem veriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra bitkisel atık yağların toplanmasına da özen gösteren Altınordu Belediyesi doğanın korunmasına büyük katkı sunuyor. Vatandaşların atık yağlarını lavabolardan dökmesini engelleyerek doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Altınordu Belediyesi Hizmet Binası, Or-San mevki, Bahçelievler ve Kumbaşı Mahallelerinde Bitkisel Atık Yağ Toplama kutuları kuran Altınordu Belediyesi bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 43 bin 200 litre bitkisel atık yağ topladı. Toplanan 43 bin 200 litrelik atık yağın 42 bin litresi ise işletmelerden toplanmış oldu.

Çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak parolası ile başlatılan ve gün geçtikçe başarı elde edilen Bitkisel Atık Yağ toplama projesini değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, başarıyı arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Vatandaşların atık yağların toplanması hususunda hassasiyet göstermelerini istediğini ifade eden Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyesi olarak çevrenin korunmasına katkı sağlayıcı projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız bitkisel atık yağların toplanması projesi ile 2018 yılı içerisinde 43 bin 200 litre atık yağ topladık. Bu miktarın bin 200 litresini evlerden toplanırken 42 bin litresi sanayi işletmelerinden toplandı. Bu durum sonucunda vatandaşlarımızın konuya daha çok hassasiyet göstermesini istiyoruz. Yağların suya dökülmesi hem insan sağlığı hem de çevre temizliği açısından tehlike teşkil ediyor. Son derece önemli bu husus karşısında tüm vatandaşlarımızı atık yağlarını suya dökmeden atık yağ makinelerine dökmelerini arzu ediyoruz. Şu ana kadar elde edilen başarı çok iyi ama daha da iyi olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.