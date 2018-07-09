Altınordu Belediyesinden 4 yılda 216 kilometre beton yol

Altınordu Belediyesi modern ve yaşanabilir bir Altınordu parolası ile 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal alanlardan örnek projelere birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetleri vatandaşın kullanımına sunan Altınordu Belediyesi yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini topluyor. Ulaşım alanında devrim niteliğinde çalışmalara imza atan Altınordu Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla ulaşımda sorunları ortadan kaldırarak ilçede ulaşımın konfora kavuşmasını sağlıyor.

Altınordu, 2018 sonunda 287 kilometrelik beton yola kavuşuyor

Ulaşım alanında sıcak asfalttan beton yola, sanat yapılarından ‘V’ kanal ve menfez yapımına kadar bir çok çalışmayı sürdüren Altınordu Belediyesi, bu kapsamda 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana ilçeye 216 km beton yol kazandırdı. Yapılan beton yollarla mahalle yolları konfora kavuşurken 2018 yılı içinde planlanan 71 kilomeetrelik beton yolda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi ekipleri Kayabaşı, Kovancı, Cumhuriyet Köyü, Alınca, Gerce, Topluca, Hacılar, Çavuşlar, Akkese ve Saraycık Mahallelerinde sürdürdüğü beton yol çalışmalarını ise hummalı bir şekilde sürdürüyor. Tüm bu çalışmalar tamamladığında Altınordu ilçesinin 2018 yılı sonunda 287 kilometrelik beton yol ağına kavuşması hedefleniyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen beton yol çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yıllardır yapılmayan hizmetleri aldıklarını ifade eden vatandaşlar yolların çok iyi bir hale getirildiğini ifade ettiler. Yapılan bu çalışmaların kendilerini rahata kavuşturduğunu aktaran Altınordulu vatandaşlar yaptığı hizmetleri dolayısıyla Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’a teşekkürlerini ilettiler.