Altınordu, Ordu Altınorduspor ile kardeş kulüp oldu

Lig takımı İzmir Altınordu Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Ordu Altınordu Belediyespor ile ‘kardeş kulüp’ protokolü ile imzaladı.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, beraberinde Altınordu Belediyesporlu heyet ile birlikte futbol ve alt yapı denildiğinde ilk akla gelen kulüplerden olan İzmir Altınordu Futbol Kulübü’nü ziyaret etti. Başkan Tekintaş ve beraberindeki heyet Altınordu Futbol Kulübü tesislerinde incelemelerde bulunarak Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yönetici ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından ‘kardeş kulüp’ protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile tesisleşme, antrenör ve futbolcu eğitimi gibi konularda işbirliği sağlandı.

İzmir Altınordu Futbol Kulubü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Futbol Kulübü’nün gençlere verdiği hizmetin çok önemli olduğunu söyledi. Altınordu Futbol Kulübü ile imzalanan ‘kardeş kulüp’ protokolü ile birçok alanda fikir alışverişinde bulunulacağını ifade eden Başkan Tekintaş, “Ziyaretimiz kapsamında kulübün tüm yaş kategorilerinde eğitim alan sporcuları antrenmanları esnasında görme fırsatı bulduk ve çok mutlu olduk. Bu kapsamda öncelikle isimdaş olmak, Altınordu Belediyesi olarak ismimizin Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte anılması son derece mutluluk verici. Bu isim birlikteliği yaptığımız protokolle tesis, antrenör ve zaman zaman futbolcuların eğitimi ile ilgili tüm alanlarda işbirliği içerisinde olmamıza olanak sağlayacak. Bu işi profesyonelce yapan, ruhunu koyan ve özellikle adanmışlık ruhu ile gençlerimize hizmet eden Altınordu Futbol Kulübü yönetici ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. 5 yılda bu noktalara gelmiş bir kulübün gençlere yaptığı yatırımın, milli takıma kadar ulaşan serüvende çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bu protokolün hem belediyemize hem de Altınordu Futbol Kulübü’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özkan: “Güzel işler yapacağız”

Düzenlenen imza töreninde konuşan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise kendilerinin belirlediği özel amaç çerçevesinde ülkenin tüm çocuklarına sporu sevdirmek istediklerini belirtti. Altınordu Belediyesi ile imzalanan ’kardeş kulüp’ protokolü kapsamında herkese örnek olacaklarını ve çok iyi işler yapacaklarını aktaran Özkan, “Altınordu FK’nin özel amacı ‘bu toprakların çocuklarından’ diye başlar. Biz kendimize özel amaç olarak 80 milyon nüfuslu ülkemizde 30 milyon gencimize spor yaptırmak, sporu sevdirmek, onların sportmen bireyler olmasına olanak sağlamak ve içlerinden seçilecek olan doğal yetenekli olanlarına ise ileri futbol eğitimi vererek ülkemizin futbol alanında sürdürülebilir başarılara katkı sağlayan bir organizasyonu olmaktır. Bizim özel amacımızın artık genişlediğini görüyoruz. Altınordu Belediyesi ile ‘kardeş kulüp’ protokolünü memnuniyetle imzalıyoruz. Çünkü bu toprakların bütün evlatları bizim çocuklarımız. Biz bu evlatlarımızı bulmak ve yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız bu protokol örnek olacak. Bundan sonra da inşallah Altınordu Belediyesi ile güzel işler yapacağız. Yetenek her yerde var, yeter ki yetişkinler çocuklarımıza güvensinler ve çocuklarımız sevgiyle bağırlarına basabilsinler. Bu kapsamda bizi ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’a ve beraberindekilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.