Altınordu Terminal inşaatı başladı

Yeni terminal binası 2018 yılında faaliyete geçecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kendi enerjisini üretecek olan Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin örnek bir proje olarak gösterildiğini belirtti. Başkan Enver Yılmaz, “Hayata geçireceğimiz proje, standardı yüksek güneş panelleri sistemiyle yıllık tahmini 322.000 KW elektrik üretecek. Bu kapsamda, güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üreteceği, ısı pompasıyla da ısıtma ve soğutma sisteminin sağlanacağı çevre dostu bir bina kurgulandı” dedi.

25 milyon TL’yi bulacak

İnşaatı aralıksız devam eden yeni terminal projesi ile Türkiye’de örnek yatırımlardan birini hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Uzun yıllardır Ordulu hemşehrilerimizin beklentisi olan ve tamamlandığında toplam maliyeti 25 milyon TL’yi bulacak yeni terminal binamız, 22 bin m2’lik alan üzerine uygulanacak olup, proje 450 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak. Bu kapsamda güneş enerji santrali, 6-8 yıl içerisinde yatırım bedelini karşılayacak. Yıllık satışı gerçekleşecek elektrik üretim bedeli, tahmini 151 bin 835 TL olacak” diye konuştu.

28 adet peron olacak

Projenin içerisinde 2 bin 541 m2’lik terminal binası bulunduğunu söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Projemiz kapsamında şehirlerarası otobüsler için 28 adet peron, ilçe minibüsleri için 8 adet kırsal terminal park alanı, 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, kafe ve restoran, şoför lokali, bay ve bayan tuvalet, mescit ve 20 adet firma odası bulunmaktadır. Şehir minibüslerinin toplanma merkezi olacak yeni terminal, şehir trafiğindeki yoğunluğu da ortadan kaldıracak” şeklinde konuştu.